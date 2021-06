Bahnhof Lohn-Lüterkofen

«Wir haben unsere Kosten im Griff»

Glücklich zeigte sich Gemeindepräsident Markus Sieber über das erfreuliche Resultat der Jahresrechnung 2020, das bei einem Ertrag von 13,09 Mio. Franken einen Überschuss von 668'200.90 Franken bescherte. Die Steuereinnahmen bezifferten sich auf 10,2 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöhte sich auf rund 4,5 Mio. Franken. Dies freue ihn besonders nach dem schwierigen Ergebnis im Vorjahr, «das auf die Kumulation nachteiliger Situationen zurückzuführen war», so Sieber. Nachkredite in Höhe von rund 757'000 Franken wurden in der Kompetenz des Gemeinderates genehmigt. Auffällig dabei die Mehrkosten im Umfang von 196'000 Franken, die durch «Zusatzschleifen» in der Ortsplanungsrevision verursacht sind. Netto investiert wurden 1,4 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad in der Berichtsperiode betrug 84,46 Prozent. Die Rechnungsprüfungskommission hatte die von Finanzverwalterin Anita Begert-Ammon aus allen Eingaben zusammengeführte Rechnung analysiert, bestätigt und an der Sitzung mit weitreichenden Kommentaren versehen, die von Hinweisen der Ratsmitglieder ergänzt wurden. Etwa zu Ergänzungsbedarf bei den Stellenbeschrieben und zu Kapazitäten im Arbeitspensum von Angestellten und Funktionären. Zu den Vakanzen in der eigenen Kommission teilte Jörg Stalder, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, mit, dass Vizepräsident Remo von Burg seine Nachfolge antreten werde.