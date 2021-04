Bärschwil/Rüttenen Helikoptereinsätze zur Bekämpfung von Waldbränden in schwierigem Gelände Sowohl in Bärschwil wie auch in Rüttenen mussten zwischen Sonntag und Montag zur Bekämpfung von Waldbränden Helikopter eingesetzt werden. Inzwischen sind alle Brände gelöscht, verletzt wurde niemand.

So sah der Waldbrand in Rüttenen in der Nacht aus. Kapo So

Am vergangenen Sonntag wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 12.15 Uhr ein Waldbrand in Bärschwil gemeldet. Zur Bekämpfung des Feuers im Gebiet Riseten/Roti Flue standen Angehörige der Feuerwehren Fringeliberg, Liesberg, Breitenbach und Laufen im Einsatz. Weil das betroffene Gebiet teilweise schwer zugänglich ist, musste zudem ein Löschhelikopter eingesetzt werden. Dank gut koordiniertem Einsatz konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und schliesslich vollständig gelöscht werden. Die Schadenfläche betrifft zirka 1 km2.

Kapo So Ein Lösch-Helikopter war in Bärschwil im Einsatz. Kapo So

Die Meldung über einen weiteren Waldbrand ging in der Nacht auf Montag um 1.46 Uhr aus der Gemeinde Rüttenen ein, wo im Gebiet Eulengrat eine Waldfläche von zirka 100x50 Meter brannte. Aufgrund des schwierigen Geländes musste auch bei diesem Brand ein Löschhelikopter eingesetzt werden, welcher die am Boden arbeitenden Einsatzkräfte der Feuerwehren Rüttenen und Solothurn bei der Brandbekämpfung unterstützte. Am Montagmorgen war auch dieser Brand vollständig gelöscht.

Menschliches Verschulden

Sämtliche am Wochenende gemeldeten Waldbrände dürften auf menschliches Verschulden zurückzuführen sein, sei dies durch weggeworfene Raucherwaren oder nicht vollständig gelöschte Feuer- und Grillstellen. Aufgrund der aktuell trockenen Waldböden sei im Umgang mit Raucherwaren und Feuerstellen immer noch grosse Vorsicht geboten, so die Kantonspolizei Solothurn. Raucherwaren dürfen nicht weggeworfen und Feuerstellen nur nach vollständigem Löschen verlassen werden. (pks)