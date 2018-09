Am Samstag gegen 16.10 Uhr war ein Automobilist in Gerlafingen auf der Artmattstrasse unterwegs und beabsichtigte, in die Hauptstrasse Richtung Kriegstetten einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein anderer Fahrzeuglenker auf der Hauptstrasse in dieselbe Richtung, als es beim Einbiegen zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der beteiligte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Gemäss Aussagen müsste das gesuchte Fahrzeug im linken Heckbereich sichtbare Schäden aufweisen. Die Polizei sucht Zeugen, wie sie in der Medienmitteilung schreibt.



Personen, welche den Unfall beobachtet haben, Angaben zum gesuchten Automobilisten oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden. Telefon 032 654 39 69. (kps)

