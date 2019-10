Der Bau der Autobahn A1 von Bern nach Zürich zerschnitt damals nicht nur die Landschaft im Wasseramt. Nach der Eröffnung der Strasse in den Jahren 1965 und 1966 wurden viele der katholischen Prozessionen und Bittgänge, die damals noch abgehalten wurden, endgültig aufgegeben. Zu kompliziert wurde der Weg zu Fuss von einem Ort zum anderen. Geblieben sind viele der Wegkreuze, die entlang der traditionellen historischen Verkehrswege aufgestellt wurden.

Schon seit dem 13. Jahrhundert war Kriegstetten eine eigene Pfarrei. Von 1522 bis 1577 verbot Bern aber den katholischen Gottesdienst in der Pfarrkirche, weshalb die Gläubigen via Oekingen und Horriwil jeweils in die Sankt-Michaelskapelle in Hüniken zur Messe gehen mussten. Es ist anzunehmen, dass diese Verbindung zu dieser Zeit der wichtigste Kirchweg war. Tatsächlich wird schon 1530 in Horriwil eine «gassan, so man gen Kriegstetten vardt» erwähnt. Ausserhalb des Dorfes wurde die Strasse als «Kilchwäg» nach Kriegstetten bezeichnet. An der Dorfgrenze, in Richtung Oekingen, stand schon 1713 ein Wegkreuz. Heute findet sich dort ein Steinkreuz neueren Datums.

Aeschi war damals Kirch- und Gerichtsort

Auch von Bolken und Etziken aus, ging man entweder nach Hüniken oder nach Aeschi in die Kirche. 1719 wird erstmals ein «Weg von Bolken» erwähnt. Die Strassen von Etziken nach Bolken dürfte in der heutigen Form auf einen Ausbau im 19. Jahrhundert zurückgehen. Am Strassenrand steht ein Steinkreuz von «1980» und ein Gemeindegrenzstein von «1854». Bolken gehört seit 1684 zur damals neu gebildeten Pfarrei Aeschi, wo sich auch der Gerichtsort befand. Die Ortsverbindung, die als Kirchweg und Weg ins Gericht diente, dürfte aber wie die Siedlungen deutlich älter sein. Der Weg zwischen Bolken und Aeschi, der nördlich von Bolken mit zwei Ästen an die Strasse Etziken–Inkwil anknüpft, ist kartografisch erstmals im Plan von Erb, Schwaller (1787/1816) enthalten und dort explizit als «Strasse nach Bolken» bezeichnet. Heute noch steht ein undatiertes Holzkreuz in Bolken. Tatsächlich ist bereits im Plan von Erb, Schwaller an der selben Stelle ein Wegkreuz verzeichnet.