Tele M1

Autobahn A1 Doch kein Stau-Killer? Lastwagenfahrer ärgern sich über neue Astra Bridge bei Luterbach Die Zeichen für die weltweit erste Baustellenbrücke stehen nicht besonders gut. Am Sonntag, 10. April, wurde sie auf der A1 bei Luterbach installiert, doch bereits wenige Tage später stauen sich die Autos – auch weil Lastwagenfahrer besonders vorsichtig fahren müssen.

Eigentlich ist die zweispurige Astra Bridge eine Innovation. In Luterbach feiert sie aktuell ihre Weltpremiere. Das Ziel: Autos fahren sorgenfrei per Brücke über die Baustelle, während die Arbeiter auch tagsüber gefahrlos arbeiten können. So zumindest in der Theorie. Die Praxis sieht hingegen etwas anders aus, wie ein Beitrag von Tele M1 zeigt.

Besonders bei Lastwagenfahrern herrscht Unmut: Die angezeigte Tempo von 60 km/h könne gar nicht eingehalten werden, wie einige Chauffeure berichten. «Wenn du dort mit 60 km/h kommst, hängst du danach in der Kabine an der Decke oben», sagt etwa ein Lastwagenfahrer. Die Chauffeure sind sich einig, dass man nur mit 30 oder höchstens 40 km/h auf die Brücke fahren könne.

Für Richard Kocherhans, Infrastruktur­filiale Zofingen des Bundesamts für Strasse (Astra) kommen diese Probleme überraschend: «Wir haben ein Vorgängermodell, den FlyOver. Der hat genau die gleichen Rampen und Steigungen.» Dort habe man das Phänomen nicht festgestellt, so Kocherhans. Man werde die Situation aber beobachten und allenfalls Gegenmassnahmen ergreifen.