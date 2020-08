Auto brennt vollständig aus – Strassenbelag und ein Baum beschädigt

Gegen 11.20 Uhr bemerkte eine Lenkerin in Luterbach während der Fahrt einen Brand in ihrem Auto. Daraufhin hielt sie in der Solothurnstrasse am Strassenrand an und stieg aus. Das Feuer breitete sich von der Fahrzeugfront auf das gesamte Fahrzeug aus, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Feuerwehren Deitingen und Luterbach löschten den Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Das Fahrzeug wurde total beschädigt, auch der Strassenbelag und ein Baum wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Kantonspolizei Solothurn untersucht. (pks)

