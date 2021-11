ausgezeichnet Als einzige Gemeinde im Kanton: Zuchwil gehört als Energiestadt zur Spitze in Europa Zuchwil erhielt in Ravensburg den European Energy Award Gold verliehen. Damit wird das Engagement für eine effiziente Nutzung von Energie, erneuerbare Energien und Klimaschutz ausgezeichnet.

Die Energiestadt-Fahne der Gemeinde Zuchwil. Maddalena Tomazzoli

48 europäische Gemeinden, Städte und Landkreise nahmen im deutschen Ravensburg den European Energy Award Gold entgegen. Die Auszeichnung erhalten Kommunen, die sich besonders aktiv für mehr Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien einsetzen.

Mit dabei aus der Schweiz war die Gemeinde Zuchwil mit 80 Prozent ausgeschöpften Handlungsspielraum. Sie hat damit bereits zum zweiten Mal diese Auszeichnung abholen konnte. In den letzten beiden Jahren haben 94 Kommunen aus der Schweiz (44), Deutschland (30), Frankreich (6), Italien (2), Liechtenstein (1), Luxemburg (1) und Österreich (10) das Label beantragt und die geforderten 75 Prozent erreicht. Insgesamt haben 189 Kommunen europaweit das Label erhalten. In einer digitalen Grussbotschaft erklärte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bedeutung dieser Auszeichnung: «Der Weg zur Klimaneutralität führt durch unsere Städte und Regionen.»

Aus der Schweiz haben bereits 72 Gemeinden und Städte die Europäische Auszeichnung erhalten und damit mehr als 75 Prozent der möglichen Massnahmen eingeleitet. Deutschland folgt mit 65 ausgezeichneten Kommunen. Zuchwil befindet sich mit seinen 80 Prozent in der Schweiz im Mittelfeld, ist aber die einzige Gemeinde aus dem Kanton mit diesem Label. Am meisten Prozentpunkte in der Schweiz hat die Stadt Bern mit 87,2.

Eine Erfolgsgeschichte als Energiestadt

Das Label Energiestadt Gold basiert auf dem Label Energiestadt. Es ist die höchste Auszeichnung für Städte und Gemeinden, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, erneuerbare Energien und Klimaschutz engagieren und besonders hohe Anforderungen erfüllen. Energiestädte, die mindestens 75 Prozent der für sie möglichen Massnahmen umgesetzt haben, können den European Energy Award Gold beantragen.

Die Gemeinde Zuchwil erhielt 2004 das Label Energiestadt mit 55 Prozent der möglichen Punkte. 2008 (64 Prozent) und 2012 (65 Prozent) wurden die erneuten Überprüfungen erfolgreich abgeschlossen. Auf 2016 erfolgte ein Quantensprung. Zuchwil holte mit 76 Prozent das Label Energiestadt Gold, das 2020 mit 80,3 Prozent bestätigt werden konnte.