Mensch und Tier im Fokus

Der Siky Parc soll es Besucher ermöglichen, Tiere hautnah zu erleben. Dies soll den Respekt zu den Tieren fördern und für den Naturschutz sensibilisieren, wie die Raubtierpark mitteilt.

Der Siky Park wird in in sechs Reviere unterteilt sein. Der Teil, der von Raubtieren bewohnt sein wird, wird von René Strickler geleitet. Die Falknerei wird von Christoph Keller geleitet, der zuvor auch bei der Siky Ranch für die Greifvögel zuständig war. Ausserdem werden einheimische Wildtiere wie Luchse, Sikahirsche und Wölfe zu sehen sein, sowie Hühner, Schafe und Kaninchen in der Haustierranch. Zudem gibt es ein Vogelhaus mit einer grossen Freifluganlage und ein Teil mit Kleintieren wie Erdmännchen und Waschbären.