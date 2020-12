Aufsichtspflicht verletzt? Der Fall «Kirschblütler» droht immer mehr zu einem Fall Kanton Solothurn zu werden

Der Fall Kirschblütler wird zunehmend ein Fall Kanton Solothurn: In der Aufsichtsbeschwerde an den Kantonsrat, die vom 14. Dezember datiert, ist seitens der Beschwerdeführer Alexandra Horsch und Thomas Ackermann, beide praktizierende Psychiater in Hägendorf, von «systematischer Verletzung der Aufsichtspflicht» die Rede. Und dies, obwohl das Gesundheitsamt seit Jahren auf die Gefahren hingewiesen werde, die von der Kirschblüten-Gemeinschaft beziehungsweise von der Ärztegesellschaft Avanti und deren Praxen ausgehe.

Ausmündend in die Frage, «ob die zuständigen kantonalen Behörden die Problematik erfasst und verstanden haben, denn es handelt sich in der permissiv-unterstützenden Haltung der Gruppierung gegenüber um eine eklatante Verletzung der Aufsichtspflicht und damit um eine schwerwiegende Verletzung der Patientensicherheit».