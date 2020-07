Auffahrunfall von drei Fahrzeugen auf der A5 - eine Person stirbt

Ein Lieferwagenlenker fuhr auf dem Überholstreifen der Autobahn A5 in Richtung Verzweigung Luterbach/Autobahnanschluss A1. Aufgrund von stockendem Verkehr bremste er, worauf der nachfolgende Personenwagenlenker ebenfalls stark abbremsen musste. Der dritte in den Unfall involvierte Personenwagenlenker bemerkte das Bremsmanöver nach ersten Erkenntnissen zu spät. In der Folge kam es nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Durch die Kollision verletzten sich der 82-jährige Lenker und dessen 87-jährige Mitfahrerin des mittleren Fahrzeuges schwer. Der Lenker verstarb nach erfolgloser Reanimation noch auf der Unfallstelle. Seine Mitfahrerin wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Der Lenker des hintersten Personenwagens verletzte sich leicht. Es entstand grosser Sachschaden, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Aufräumarbeiten dauerten am Freitag bis 18.35 Uhr. Anschliessend konnte die gesamte Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.