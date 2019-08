Mit lauten Jubel begrüssten die Bewohnerinnen und Bewohner den Bagger, der am Samstag zum Spatenstich für den Erweiterungsbau des «Kontiki» in Subingen auffuhr. Stiftungsratspräsident Hans Ruedi Ingold freute sich, dass auch viele andere den Weg ins «Kontiki» fanden und damit ihre Verbundenheit mit dem Wohnheim bewiesen. «Wir wollen mit dem Erweiterungsbau in erster Linie die Bedingungen für die Menschen verbessern, die bei uns in den Werkstätten arbeiten und so ihre Tage mit einer sinnvollen Arbeit ausfüllen.» Mit dem Erweiterungsbau werde das «Kontiki» zudem definitiv zu einem KMU und zum fünftgrössten Arbeitgeber in der Gemeinde. «Wir haben in den letzten zehn Jahren Bauaufträge für 25 Mio. Franken in der Region verteilt», so Ingold. Pro Jahr kaufe das «Kontiki» für 280'000 Franken Lebensmittel in der Region ein und brauche 50'000 Franken für Wasser, Abwasser und Strom.

Stiftung ist auf Spenden angewiesen

«Obwohl wir ein mittelgrosses Unternehmen sind, sind wir auf Unterstützung und Spenden angewiesen. Wir bekommen keine öffentlichen Mittel.» Ingold nützte den Spatenstich, um sich bei all denen zu bedanken, die die Institution unterstützen. Speziell hob er unter anderem Regierungsrat Roland Heim hervor, der als Präsident des Patronatskomitees vor allem für die Sammlung der Spenden für den Erweiterungsbau verantwortlich ist. Der Spendenstand steht in der Zwischenzeit auf stolzen 3,339 Mio. Franken.