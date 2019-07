Sobald man aus dem Auto steigt, weht einem Ziehharmonikamusik und Gesang entgegen. Folgt man den Klängen, landet man auf der Terrasse des Klubhauses, wo eine Gruppe Rentner zwischen Blumenbouquets und Sonnenständern Weisswein aus Karaffen trinkt. Einer unter ihnen spielt das Akkordeon, alle singen Mundartlieder. Beinahe unwirklich wirkt die Szene in Anbetracht der sengenden Hitze. Schwarzgekleidete Angestellte beeilen sich, leere Gläser nachzufüllen und die Tischtücher zurechtzuzupfen. Im Eingangsbereich des Klubhauses werden handgedrehte Zigarren angeboten.

Abgesehen vom Gesang herrscht Stille, man hört weder Flug- noch Verkehrslärm. Einige verschwitzte Pensionäre stossen im Schatten der grossen Platanen auf ihre Golfpartie an, «obwohl professionelle Sportler ja eigentlich kein Bier trinken», und reissen flache Witze; man spürt ihre Vergnügtheit und Entspannung förmlich. Jegliche Sorgen scheinen weggeblasen hier auf dem Golfplatz Limpachtal in Aetingen. Man sieht den Männern an, dass sie sich hier zu Hause fühlen. Einer bemerkt: «Der Klub gehört uns, nicht der Migros. Die Migros hat einfach die Hauptaktie, aber wir sind die eigentlichen Herren hier.»