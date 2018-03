Seit rund eineinhalb Jahren ist das Asylwesen innerhalb der Sozialregion BBL (Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg) regionalisiert. Noch läuft nicht alles rund. Grund genug für die Bucheggberger Gemeindepräsidenten, sich an ihrer Präsidentenkonferenz (VGGB) mit den Verantwortlichen der Leitgemeinde Biberist auszutauschen. «Wir sind dabei, unsere Prozesse zu optimieren», meinte Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann. Ihm sei bewusst, dass nicht alles nach Wunsch verlaufen sei, weshalb es auch diverse Reklamationen gab. «Wir möchten deshalb zeigen, wo wir zurzeit stehen und wo wir Optimierungs- und Veränderungsbedarf sehen.»

Biberist sei zwar Leitgemeinde der Sozialregion, und damit könnte der Gemeinderat Biberist über Änderungen beschliessen. «Aber wir möchten zuerst wissen, was die Bucheggberger Gemeinden möchten.» Deshalb habe der Gemeinderat Biberist noch nicht über dieses Thema diskutiert.

Auch die Regionale Sozialkommission habe abgewartet, was an der Gemeindepräsidentenkonferenz entschieden werde, erklärte deren Präsident Roger Siegenthaler (Lüterkofen-Ichertswil).

Stärken und Schwächen

Die heutige Organisation und Aufgabenteilung im Asylwesen habe ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Marlies Jeker (Leiterin Sozialdienst Biberist) zeigte beides auf. Rund 100 Asylbewerber seien zurzeit – geografisch gesehen einigermassen gleichmässig – in der Sozialregion untergebracht. «Das ist dank der Betreuer vor Ort möglich, die wissen, wo man Unterkünfte mieten kann.» Die Wege seien kurz und die Gemeinden hätten dank der Betreuer vor Ort eine gewisse Autonomie. Genau dies verursache aber auch gewisse Schwierigkeiten. «Bei uns sind die Betreuer vor Ort für die Kostengutsprachen zuständig und sie entschieden auch, wer beispielsweise zu Deutschkursen angemeldet wird oder für ein Beschäftigungsprogramm.»

Es passiere deshalb, dass Asylsuchende, obwohl in der gleichen Sozialregion untergebracht, je nach Asylkreis unterschiedlich behandelt würden. Das Amt für Soziale Sicherheit sehe zudem die verantwortliche Person beim Sozialdienst in Biberist als Kontaktperson an. So gebe es Unsicherheiten, was die Zuständigkeiten angehe und auch der Informationsfluss sei teilweise kompliziert. Schwierig sei es auch, dass die Verantwortung für die Betreuung der Asylbewerber formal bei der Leitgemeinde Biberist liege, die Betreuungspersonen aber bei den Gemeinden der Asylkreise angestellt seien. Weiter sei das Abrechnungsverfahren erschwert und wegen der verschiedenen Systeme in den Gemeinden müsse eine Mehrfachbuchhaltung geführt werden.

Als Leitgemeinde schlägt Biberist deshalb vor, dass die Kompetenzen und Aufgaben klarer geregelt werden, und die personelle und fachliche Leitung bei der Leitgemeinde liegen soll. Alle Geldflüsse und Abrechnungen sollten ebenfalls via Biberist erfolgen. «Wir möchten die Bereiche Sozialhilfe und Betreuung vor Ort und Alltagshilfe so entflechten.» Das neue System würde es zudem einfacher machen, Stellenprozente der Angestellten zwischen dem Asyl- und dem Flüchtlingsbereich je nach Bedarf zu verschieben.