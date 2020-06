Arbeitslos wegen Corona: Eine Schausteller-Familie plant nun einen eigenen Vergnügungspark

Die Coronavirus-Pandemie hat ihre Spuren in den meisten Branchen hinterlassen. Besonders hart getroffen hat es die Schausteller. Weil wegen Covid-19 die meisten Grossanlässe wie das Knabenschiessen in Zürich oder die Olma in St.Gallen abgesagt wurden, werden auch keine Fahrgeschäfte gebucht.

«Anfänglich hofften wir noch auf eine baldige Normalisierung der Lage und waren guter Dinge im Mai wieder rausfahren zu dürfen», wird Andreas Bauer, Inhaber von Bauer Mobile Entertainment, in einer Mitteilung zitiert. Doch mittlerweile sei in der Branche Ernüchterung eingekehrt. Bis mindestens Ende August sind all ihre Veranstaltungen gestrichen und die ersten Absagen für die Herbstmonate würden nichts Gutes befürchten lassen.

Diese existenzbedrohende Situation wollten Andreas Bauer und sein Sohn Maikel Bauer nicht einfach so hinnehmen. Aus der Not entstand die Idee, im Winterquartier in Zuchwil für die Sommermonate einen kleinen Pop-up Vergnügungspark für Familien aufzubauen

Auf dem Areal am Emmenweg werden derzeit haufenweise Chilbi-Bahnen aufgestellt. Schon bald soll hier der Chilbipark Zuchwil seine Tore öffnen. Alleine agiert die Familie Bauer aber nicht. «Unser Konzept richtet sich an Familien. Nur mit unseren eigenen Bahnen, die teilweise auch sehr wild sind, können wir dies nicht abdecken. Deswegen haben wir die Zusammenarbeit mit Berufs- und Schicksalsgenossen aus der Region gesucht und gefunden. Nun sind wir rund 10 Familien, die so wieder eine kleine Perspektive haben», so Maikel Bauer.

Aufgebaut werden derzeit eine Achter-, Wasser- und Rutschbahn sowie ein Karussell, Autoscooter und verschiedene Spielbuden. Das Ziel: Den Familien ein einzigartiges Sommerferien-Erlebnis zu bieten.