Arbeit über Gemeindegrenzen hinweg: Der Steg im Altisberg ist saniert

Rund 80 Mannstunden haben die «fleissigen Mannen» des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Biberist (VVB) im Altisberg gearbeitet. Normalerweise beschäftigen sie sich mit dem Unterhalt der Waldwege und der rund 100 Bänkli in der Gemeinde. «Vor zwei Jahren haben wir bei den normalen Unterhaltsarbeiten am Weg festgestellt, dass Bretter im Steg morsch sind.» Weil der VVB dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiert, entschied man sich dazu, diese grosse Arbeit anzupacken, den Steg zu sanieren und ihn danach wieder an die Bevölkerung zu übergeben.

Das Material wurde von den Gemeinden Biberist und Bätterkinden zur Verfügung gestellt. Denn der Steg wird mehrheitlich von der Biberister Bevölkerung genutzt, liegt aber auf Gemeindegebiet Bätterkinden. «Die Arbeiten waren nicht ganz einfach», erklärte Heinz Müller (Präsident VVB) während einer kleinen Einweihungsfeier. «Der Platz war beschränkt und die Bretter konnten nur von unten her verschraubt werden.»