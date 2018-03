Die Parzelle GB Nr. 712 wird während den Bauphasen zur Zwischennutzung für maximal sieben Jahre gebraucht. Dort ist im Gestaltungsplan ein weiteres Baufeld eingezeichnet, auf dem die Almeta AG eine Halle mit einer Ballenpresse bauen könnte.

Gemeinde unterstützt

Weil die Firma für den Betrieb des Entsorgungshofes viel Umschlagfläche benötige, soll «als Goodwill für einen schon lange ortsansässigen Betrieb», so Felix Glatz-Böni (Grüne), die minimale Überbauungsziffer bei 20 Prozent liegen. Damit wird die Überbauungsziffer gegenüber dem geltenden Zonenreglement um die Hälfte unterschritten. Der Gestaltungsplan wurde mit 12 zu 1 gutgeheissen und geht nun zur Vorprüfung zum Kanton.

Zwei Änderungsanträge fanden eine Mehrheit. SP und Grüne bedauerten es, dass nicht mehr Parkplätze in der Einstellhalle statt an der Oberfläche vorgesehen sind. Sollten weitere Bauten ausserhalb des vorliegenden Gestaltungsplans erstellt werden, müssten die weiteren Parkplätze zwingend in den Untergrund. Zudem verlangten sie eine Aussage der Almeta AG, was diese nun mit dem Bahnhofareal plane.