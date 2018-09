Der Reit- und Fahrverein Bucheggberg organisiert am Wochenende vom 15./16. September auf seinem Reit- und Fahrplatz in Hessigkofen seine fast schon traditionelle Springkonkurrenz. Als besondere Attraktion findet am Samstagnachmittag das Jump and Drive statt: Zuerst absolviert der Reiter einen normalen Springparcours, begibt sich dann auf den Wagen des Fahrers, welcher seinerseits einen Parcours mit seinem Gespann absolviert. Gewertet wird die Teamleistung von Reiter und Fahrer.

Eröffnet werden die Concours-Tage am Samstagvormittag, 15. September, mit einer offenen Prüfung über 90 Zentimeter, gefolgt von den Prüfungen R100/R105 vom Samstagmorgen. Auf dem Programm für Sonntag stehen eine offene Prüfung für Einsteiger über 75/85 Zentimeter sowie die Hauptprüfung am Nachmittag über 115/110 Zentimeter, an der die besten regionalen Reiter teilnehmen.

Bereits zwei Wochen später, am Wochenende vom 29./30. September 2018, wird das Fahrturnier des Vereins erstmals auf dem Platz in Hessigkofen durchgeführt, nachdem dies jahrelang in Lüsslingen stattgefunden hat. Auch hier warten attraktive Prüfungen auf Teilnehmende und Zuschauer. (mgt)