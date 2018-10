Das seit 30 Jahren existierende Alters- und Pflegeheim Pergola stösst in Gerlafingen an seine Kapazitätsgrenzen und hat am heutigen Standort keine Möglichkeiten zum Ausbau. Die Verantwortlichen haben sich deshalb nach einem neuen Standort umgesehen und mehrere Optionen evaluiert. Das Rennen gemacht hat schliesslich Recherswil. Das neue Heim kommt auf dem Baufeld B im Dorfzentrum in Recherswil zu stehen. Geplant sind 50 Plätze und ein öffentliches Restaurant.

Der Gemeindepräsident und die Arbeitsgruppe Dorfzentrum waren seit Längerem mit den Verantwortlichen im Gespräch. Vor über einem Jahr sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, die Gespräche zu vertiefen, da ein Alters- und Pflegeheim in der Gemeinde erwünscht wäre. An seiner letzten Sitzung hat nun der Gemeinderat von Recherswil den Verkauf des Baufelds einstimmig gut geheissen. (mgt)