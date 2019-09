«Kettenreaktion Attisholz» – ein gefährlicher Industrieunfall? Nein, nicht im Geringsten. Hinter dem, auf den ersten Blick vielleicht erschreckenden, Namen verbirgt sich eine Kunstausstellung auf der Industriebrache der ehemaligen Cellulosefabrik. Über sechzig Kunstschaffende haben Werke geschaffen, in denen sie ihre Wünsche, Visionen, Ideen, aber auch Kritiken am Attisholzareal einbringen. Unter ihnen befindet sich auch die Solothurner Künstlerin Kristin Wirthensohn. Sie macht in ihren Fotokompositionen «Alles im Fluss» auf die Verwandlung des Industrieareals aufmerksam und unterstreicht gleichzeitig die überlebenswichtige Bedeutung sauberen Trinkwassers. Da die Cellulosefabrik jahrelang die Aare mit Chemikalien vergiftet hat, schwingt im Titel ihres Projektes auch eine kritische Doppeldeutigkeit mit.

Konfrontationen verschiedener Art «Ich wollte etwas bringen, das zum Gelände passt und zum Nachdenken anregt», berichtet Wirthensohn. Ihre Fotokompositionen sind in einem offenen Buch in einem abgetrennten Raum im Pavillon zu betrachten. «Dieser abgetrennte Raum im Raum symbolisiert die saubere Atmosphäre und zeigt das Spannungsfeld zwischen der schwierigen Geschichte des Areals, insbesondere der Wasserverschmutzung, und der ausgestellten Sauberkeit», so Wirthensohn. Auch Claudia Brander möchte die Besuchenden zum Nachdenken anregen. Die Künstlerin aus Fulenbach setzt dabei auf «sanfte Konfrontation» mit grundlegenden Fragen wie «Brauchen unsere Enkel noch Schmetterlinge?» oder «Müssen wir uns bald eine neue Erde suchen, weil diese nicht mehr zu retten ist?»

Letzte Gelegenheit Die Kettenreaktion 19 endet am kommenden Wochenende. Dieses steht unter dem Motto Transgression und beschäftigt sich mit Überschreitungen. Am Freitag, 6., und am Samstag, 7. September, ist die Ausstellung von 16 bis 22.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 8. September, von 10 bis 17 Uhr. (mgt)

Das Attisholzareal bezeichnet Brander als magischen Ort für Künstler und Besucher, selten habe sie solch eine grosse künstlerische Freiheit erlebt wie hier. «Attisholz hat etwas Urbanes. Es ist aussergewöhnlich und individuell. De Besucher sind offen für Neues, hier verschmelzen verschiedene Kulturen, Lebensweisen, Ideen und Einstellungen. Das Areal versprüht ein spezielles Gefühl von Freiheit – man lässt Kunst in jeder Form zu.» Unterhaltungsindustrie im Attisholz-Areal Eine kritisch angehauchte Seite schwingt in der Kunstinstallation von Lea Fröhlicher (Solothurn) und Olivia Hegetschweiler (Zürich) mit. Die beiden Künstlerinnen haben ein Büro eingerichtet, in dem «Adventureangebote», wie zum Beispiel Bungee-Jumping vom Turm, beworben werden. Im Hintergrund des Raumes sieht man aber noch Spuren der ursprünglichen Nutzung der Fabrik. Die Angebote sind in Realität nicht buchbar, die Kunstschaffenden machen so aber augenzwinkernd einen Seitenhieb auf die aktuelle Entwicklung des Areals. «Die Stichworte Unterhaltungsindustrie, Erlebnis-Kreationen, Spassgesellschaft und wirtschaftliches Wachstum spielen dabei wohl eine Rolle», erklärt Fröhlicher. Wie sich das Areal momentan entwickelt, gefällt ihr jedoch. «Es ist ein inspirierender Ort, an dem viel möglich ist», sagt sie. Auch dass das Areal sich mit der Kultur und Kunst mitentwickelt und auf diese Weise zwischengenutzt wird, begrüsst sie.

