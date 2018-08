Während der Eröffnungswoche können sich Kundinnen und Kunden von der Aldi Suisse-Qualität und den günstigen Preisen überzeugen, schreibt der Konzern in einer Medienmitteilung. Das zwölfköpfige Team rund um Filialleiter Marcus Pfefferkorn freut sich auf die Kundschaft in Gerlafingen und feiert die Filialeröffnung mit zahlreichen Eröffnungsangeboten. Zum Beispiel einer Degustation von verschiedenen Panetteria-Produkten und Kaffee. Zudem erhalten die Kundinnen und Kunden am Eröffnungstag einen Rabatt von 25 Prozent auf das Obst-und Gemüsesortiment sowie einen gratis Bio-Smoothie.

Schweizer Produkte

«In der neuen Aldi Suisse-Filiale in Gerlafingen lässt sich künftig selbst der grosse Wocheneinkauf sehr günstig und ohne Umwege erledigen. Neben ofenfrischen Back- und Brotwaren gibt es unter anderem eine bunte Vielfalt an frischem Obst und Gemüse sowie eine grosse Auswahl an Milch, Käse- und Fleischprodukten in hervorragender Qualität. Alles immer zum gewohnt besten Preis-Leistungs-Verhältnis», sagt Philippe Vetterli, Mediensprecher von Aldi Suisse.

Filiale in modernem Design und bester Lage

Die Filiale hat eine Verkaufsfläche von über 1000 Quadratmetern und befindet sich direkt an der Bahnhofstrasse. Über der Filiale befinden sich Mietwohnungen. Parkplätze sind im Untergeschoss sowie vor der Filiale vorhanden. Der Bahnhof Gerlafingen und eine Bushaltestelle befinden sich in unmittelbarer Nähe. (mgt)