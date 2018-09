Ein Schwimmbad in der Nähe zu haben, war für Menschen früher nicht selbstverständlich. Viele ältere Leute hier im Wasseramt erinnern sich nämlich noch an erste Schwimmversuche in der Emme oder im Aeschisee. Das änderte sich 1959, als sich sechs Gemeinden und die Unternehmen Von Roll und Papierfabrik zusammentaten, um im Eichholz zwischen Derendingen, Biberist und Gerlafingen als Stolz der Region ein modernes Freibad zu bauen. Als «gemeinsame Anstalt» wurde das Werk 1960 eröffnet, vom Trägerverein in gutem Zustand erhalten und über die Jahre immer wieder in allen Bereichen und Freizeitanlagen modernisiert.

Aus dem Vorstand des heutigen Zweckverbandes Schwimmbad Eichholz berichtete Hugo Brügger im Gemeinderat über die heutige Struktur der Organisation. Der aktuelle Stand des Zweckverbandes ist in den revidierten Statuten abgebildet. Neu aufgenommen in das Regelwerk wurden mögliche Neuaufnahmen und auch der Austritt einer Gemeinde aus dem Zweckverband.