Aetigkofen «Buechibärger Landfest»: Die wichtigsten Infos Landwirtschaft erleben und volkstümliche Musik geniessen. Das bietet das Fest in Aetigkofen vom 14. bis 17. September. Die Hauptacts sind die Ländlergiele Hubustei, Stefan Roos und Francine Jordi.

Das «Buechibärger Landfest» besteht aus mehreren Puzzleteilen. Das eine ist ein landwirtschaftliches Rahmenprogramm und das zweite ein volkstümliches Open Air.

Das Fest ist die Fortsetzung der beiden Traktorumzüge im Rahmen von «Landwirtschaft verzaubert».

Am Donnerstagabend sind Festwirtschaft, Kaffeestube und Bar ab 18 Uhr offen. Ein DJ sorgt für Stimmung und sobald es dunkel wird, verzaubern wiederum einige Leuchttraktoren die Besucherinnen und Besucher.

An vier Posten werden landwirtschaftliche Themen nicht nur theoretisch erklärt. Besucherinnen und Besucher sollen auch riechen, schmecken, hören, graben, schneiden, prüfen, suchen, zählen und vergleichen. Bäuerinnen und Bauern sind vor Ort und geben Auskunft über ihren Beruf. Themen sind: Pflanzenanbau, Tiere und Boden. An einem vierten Posten geht es um Ökologie und damit verbunden Biodiversität, Vernetzung, Wald und Rehkitzrettung.

Der Hof von Regina und Bernhard Wyss und das Festgelände darum herum. Bild: Bruno Kissling

Am Freitagmorgen sind Schulklassen auf dem Hof zu Gast. Am Samstag sind die Posten von 8.30 bis 18 Uhr, am Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher offen. Zusätzlich lockt das Maislabyrinth.

Am Samstag präsentieren über 30 Landwirte aus dem ganzen Kanton ihre schönsten Tiere bei einer Viehschau. Organisiert wird diese durch den Viehzuchtverein Bucheggberg. Am Morgen werden die Tiere durch Fachrichter begutachtet. Nach dem Mittag gibt es dann einen Kälberwettbewerb und um 14 Uhr folgen die sogenannten Miss-Wahlen. Am Samstag wird zudem auch die Kaffeestube durch den Viehzuchtverein geführt.

Der Zugang zum Landfest ist gratis. Postenlauf, Festwirtschaft und Bar stehen allen Interessierten offen.

Das Open-Air-Gelände öffnet am Freitag und am Samstag um 18 Uhr. Am Freitagabend stehen die Ländlergiele Hubustei im Mittelpunkt. Am Samstagabend sind Stefan Roos und Francine Jordi als Hauptacts angekündigt. Für das Open Air ist ein gültiges Ticket nötig.

Die Ländlergiele Hubustei (von links): Matthias Zimmermann, Bernhard Wyss, Michel Affolter, Florian Steck und Stefan Hueter. Bild: zvg

Stefan Roos singt und komponiert Schweizer Schlagermusik. Bild: Thomas Brunnschweiler Schlägersängerin Francine Jordi. zvg

Am Sonntag findet um 9.30 Uhr ein Bettagsgottesdienst mit dem Jodlerklub Buechibärg statt.

Direkt neben dem Festgelände wird ein Parkplatz bereitgestellt. Pro Auto wird eine Parkgebühr von fünf Franken verlangt. Auch Campieren ist möglich: Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile können aufgebaut oder abgestellt werden. Allerdings stehen weder Wasser noch Strom noch Abwasser zur Verfügung. Ein Platz wird pauschal mit zehn Franken verrechnet.