Neuer Weg führte zum Ziel

Weil die Parteien in Aeschi fehlen, hat der Gemeinderat diesen Sommer neue Wege beschritten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner wurden mit einem persönlichen Brief an eine Informationsveranstaltung mit dem Titel «zukunft.mitgestalten.2021-2025» eingeladen. Zudem wurde die Gemeindeordnung geändert und damit die Kommissionen auf die neue Legislatur hin umgestaltet. Die Aktion zeigte Erfolg: 36 Personen äusserten ihr Interesse sich innerhalb der Gemeinde aktiv zu engagieren. Alle Kommissionen konnten in der Zwischenzeit besetzt werden.

Und auch der Gemeinderat ist wieder vollzählig. Ab Legislaturstart am 1. Oktober setzt er sich wie folgt zusammen: Stefan Berger (Ressort Verwaltung und Finanzen); Roger Brügger (Ressort Werke und Sicherheit); Andrea Campomori Jaeggi (Ressort Bildung); Andres Marti (Ressort Bau); Nadine Moll (Ressort Soziales), Daniel Fuchs (Ersatzgemeinderat) und Melanie Hirt (Ersatzgemeinderätin).

Vizegemeindepräsident Thomas Steimer wurde am Mittwochabend verabschiedet. Er war seit 2013 im Gemeinderat und seit 2017 Gemeindevizepräsident. Er hatte seine Demission auf Ende der Legislatur eingereicht, weil der Gemeinderat nicht vollzählig war und er seine Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen wollte, aber seine Bereitschaft erklärt vorläufig weiterzumachen. Er wurde auch als Vize wiedergewählt. Da nun neue Leute rekrutiert werden konnten, zog er sich zurück. (rm)