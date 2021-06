Aeschi Michael Guldimann tritt als Finanzverwalter die Nachfolge von Walter Sommer an Walter Sommer geht nach 40 Dienstjahren in Pension. Nun wurde mit Michael Guldimann sein Nachfolger bestimmt.

Michael Guldimann bei einem Interview mit dieser Zeitung.

Frb

In den vergangenen Monaten hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Nachfolgelösung für Gemeindeverwalter Walter Sommer beschäftigt. Er darf nach 40 Dienstjahren auf Ende 2021 den wohlverdienten Ruhestand antreten.

Im März wurde die Stelle als Leiter/in Finanzen ausgeschrieben. Mit Michael Guldimann konnte nun ein bestens qualifizierter Bewerber für diese spannende und herausfordernde Aufgabe gewonnen werden. Guldimann ist 53-jährig, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Söhnen und wohnhaft in Aeschi.

Treuhandexperte und Unternehmensberater

Er ist eidg. dipl. Treuhandexperte und hat sich zum MAS in Treuhand und Unternehmensberatung weitergebildet. Aktuell ist Guldimann bei der BDO AG in Grenchen als Mandatsleiter Treuhand tätig und konnte in verschiedenen Funktionen auf Mandatsbasis bereits viel Erfahrung im Finanzwesen von Gemeinden sammeln.

In den Jahren 2009 bis 2016 hatte er zudem das Präsidium der Rechnungsprüfungskommission in Aeschi inne und kennt die Finanzen und Spezialitäten bereits bestens. Michael Guldimann tritt seine Stelle am 1. Oktober 2021 an.