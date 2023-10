Aeschi Unterwegs auf dem Urzeitenweg: Der Burgäschisee soll ein Kraftort bleiben und nicht noch mehr Menschen anziehen In Aeschi entscheidet man sich bewusst gegen die touristische Vermarktung der Ausgrabungen rund um die Pfahlbauer am Burgäschisee. Wer trotzdem etwas über das damalige Leben lernen möchte, wird auf dem Urzeitenweg fündig.

Das Leben der Pfahlbauer und Pfahlbauerinnen vor etwa 5800 Jahren ist auch Teil des Urzeitenwegs. Dieser wurde vom Verein Pro Wasseramt auf die Beine gestellt und verbindet die Geschichte mit der Landschaft des Wasseramtes. Zu Fuss oder mit dem Velo kann man auf sieben Etappen den geschichtlichen Ablauf der Steinzeit über die Bronzezeit bis zur Eisenzeit erleben.

Den Urzeitenweg im Wasseramt kann man entweder zu Fuss oder mit dem Velo bewältigen. Bild: Rahel Meier

Mittels Schautafeln wird erklärt, wie früher die Kelten und Bauern im Wasseramt gelebt haben. Dabei werden Themen wie Medizin, Kultur, Arbeit und Produktion aufgegriffen.

Auch über die Pfahlbauer kann man auf dem Urzeitenweg etwas lernen. Bei der vierten Etappen geht es bei der Badi am Burgäschisee um «Dörfer und Haushalt». Auf einem Schild wird erklärt, wie der See damals entstanden ist und welche Funde es bei Ausgrabungen gab.

Von diesen sieht man allerdings nichts, denn das Schild steht an einem anderen Ort. «Es ist zentral beim Restaurant Seeblick aufgestellt, damit man es gleich findet», erklärt Hardy Jäggi, Präsident von Pro Wasseramt.

Die neusten Erkenntnisse der Studie der Universität Bern werden aber erst einmal nicht ihren Weg auf die Schautafeln finden. «Mittelfristig kann man sich das anschauen», sagt Jäggi, ergänzt aber: «Aktuell fehlt es an Ressourcen im Verein, um die Schautafeln umzuändern. Deswegen bleibt es kurzfristig erst einmal, wie es ist.»

Nicht noch mehr Menschen

Hardy Jäggi, Präsident von Pro Wasseramt. Bild: Patrick Luethy

Mehr als auf dem Urzeitenweg will man touristisch zu den Pfahlbauer und Pfahlbauerinnen in Aeschi nicht anbieten. Aus einem einfachen Grund: Gerade im Sommer herrscht am See oft Verkehrschaos aufgrund der vielen Menschen. «Der Urzeitenweg ist ein Insidertipp. Niemand hat Interesse daran, dass am See noch mehr los ist», so Jäggi.

Auch Thomas Steimer, Mitglied der Gesellschafts- und Freizeitkommission von Aeschi und ehemaliger Gemeinderat betonte an der Vernissage der Studie, dass der Burgäschisee zwar eine grosse Bedeutung habe, aber die Funde nicht vermarktet werden sollen. «Der See soll als Naherholungsgebiet und als Kraftort erhalten bleiben.»