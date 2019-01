In den langen Jahren, in denen die Familie Geiser das Restaurant Bellevue geführt hat, haben sich viele Dekorations-Gegenstände im Haus angesammelt. Diese Gegenstände sollen am 2. und 3. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in einem Flohmarkt verkauft werden. Gäste können sich so ein Andenken an das «Bellevue» sichern, und den Gegenständen ein neues zu Hause geben, wie Geisers selbst in einem kleinen Flugblatt schreiben. (rm/mgt)