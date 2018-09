«Die grosse Liebe zum Gesang, vereint euch heute hier im Klang.» Poetisch begrüsste Langendorfs Gemeindepräsident Hans-Peter Berger die Sängerschar in seiner Gemeinde. Bravourös organisierte nämlich der dorfeigene Männerchor Chutz das Jubiläums-Sängertreffen des Sängerverbandes Wasseramt-Solothurn-Lebern. Dichterisch hiess auch die Präsidentin des Verbandes, Edith Ursprung, die Chöre zum 150-jährigen Bestehen willkommen.

Nach der Gründung des damaligen Bezirksverbands Wasseramt am 6. September 1868 in Kriegstetten trugen sich 17 Gesangsvereine ein – Männer- Töchter- und Gemischte Chöre. Edith Ursprung verheimlichte nicht, dass viele Chöre heute mit Schwierigkeiten kämpfen. Positive Eigenschaften hob sie mit den Buchstaben des Wortes Singen hervor: Sonne, Ideal, Nahrung für die Seele, Geduld, Enthusiasmus, Neugier. «Habt den Mut, um neue Schritte zu wagen und Veränderungen in Angriff zu nehmen», sagte sie. «Ich hoffe, ihr helft mit, diese positiven Aspekte in euer Singen hineinzulegen und auszustrahlen.»

Die Sprache des Herzens

Die acht Chöre liessen aufs Wunderbarste die Weltsprache «Singen» spüren – eine Sprache des Herzens, die alle verstehen. Unter dem Motto «Viersprachige Schweiz» erklang eine bewegende Liederauswahl. In Mundart gerne Gehörtes wie «Alperose», «Zyt isch do», «Gang rüef de Brune», «Stedtli am Jura», «Bim Moonschyn». Nicht gefehlt hat «Dr Heimatvogel», eine Uraufführung nach Mario Ursprungs Satz. «Douce Nuit», «Chante en mon coeur», «Io senza te», «Senti cara Nineta», «Spazzacamin» gefielen ebenso.