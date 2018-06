Der betörende Duft der Kuhfladen lag in der Luft und das Muhen war weitherum zu hören. Majestätische Kühe und in Trachten gekleidete Meitschi bildeten die idyllische Kulisse, und es fehlten eigentlich nur noch das Aennili und der Felix für eine Zeitreise zu Jeremias Gotthelf ins fiktive Dorf Vehfreude, als am Samstag auf dem Hof von Hansueli und Kathrin Wyss in Brügglen aus über 100 Kühen die Miss Bucheggberg erkoren wurde. Oder anders gesagt: Die traditionsreiche Viehschau des Viehzuchtvereins Bucheggberg war ein wunderbares Fest.