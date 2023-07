Abschlussfeier Wenn Romeo und Julia auf die sieben Zwerge treffen, dann stehen sie auf einer Theaterbühne Vier Mal haben die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Kreisoberstufe Gerlafingen ein Musical aufgeführt, das sie gemeinsam mit einem Theaterpädagogen selbst erarbeitet haben.

Die Zwerge beraten darüber, ob sie Julia bei sich aufnehmen möchten. Tom Ulrich

Rund ein halbes Jahr lang haben die knapp 80 Schülerinnen und Schüler aus Gerlafingen, Obergerlafingen und Recherswil am Musical gearbeitet. Als Grundlage dienten ihnen Romeo und Julia in der Version von Shakespeare und Märchen der Gebrüder Grimm. Aufgeführt wurde das Musical in der Mehrzweckhalle in Obergerlafingen. Die vier Vorstellungen wurden von knapp 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer besucht. Der grösste Teil davon waren Schuklassen und Angehörige, eine Aufführung war öffentlich.

Die Schülerinnen und Schüler haben das Musical selbst erarbeitet. Die Texte selbst improvisiert, die Musik dazu ausgesucht. Angeleitet wurden sie durch den Theaterpädagogen Thaddy Spörri. Er kannte die Schülerinnen und Schüler bereits, denn er unterstützt die Jugendlichen der Kreisoberstufe Gerlafingen, wenn es in den Berufswahlwochen der 8. Klasse darum geht, wie man sich bei einem Vorstellungsgespräch präsentieren soll.

Mutter Montagu fragt den Spiegel, wer nun jetzt die Schönste im Land sei. Tom Ulrich

Nicht alle 80 Schülerinnen und Schüler standen für das Musical direkt auf der Bühne. Rund um das Musical musste auch Hintergrundarbeit geleistet werden. Das Bühnenbild wurde kreiert, es brauchte Kostüme und Masken und nicht zu vergessen auch ein Theaterbuch, in dem beschrieben wird, worum es im Musical geht und wer mitspielt. Zudem sind auch die sponsoren darin aufgelistet.

Nach der Vorstellung am Abend wurde jeweils zum Apéro geladen. Auch das Catering organisierten die Schülerinnen und Schüler selbst. So trug jede und jeder der 9. Klässler etwas zum Abschlussfest bei.