Das unbewohnte Bauernhaus, welches in der Nacht auf Mittwoch komplett niederbrannte, ist eines der ältesten Gebäude in Aetingen. Früher war es einmal ein Stall. Seit 2008 ist das Gebäude im Golf Limpachtal integriert, wie es bei Migros Aare, der Besitzerin des Golfplatzes, heisst. «Seit diesem Jahr wird es als Garderobe, Materiallager und für die Caddyboxen genutzt», so Mediensprecherin Daniela Lüpold. Clubmitglieder konnten sich dort Schliessschränke mieten.

Rund 200 solcher Boxen waren vermietet. «Wie viele zum Zeitpunkt des Brandes genutzt wurden, ist Gegenstand der Abklärungen», so Lüpold. Ebenfalls abgeklärt werde derzeit, was genau den Flammen zum Opfer fiel. Unter anderem handle es sich um Golfmaterial sowie Geräte für den Betriebsunterhalt. Dazu gehören auch Golf-Buggies im Besitz von Golf Limpachtal.