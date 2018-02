Die FDP-Fraktion hatte Ende Oktober einen Antrag eingereicht und wollte wissen, wie es um die Möglichkeit eines neuen Autobahnanschlusses an die A5 in der Enge Richtung Zürich und Bern aussieht. Die FDP machte damit auch auf die unbefriedigende Verkehrssituation auf der Solothurnstrasse aufmerksam. Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann beantwortete die Frage in der letzten Gemeinderatssitzung. Ein Vollanschluss in der Enge mache nur Sinn, wenn gleichzeitig eine Umfahrung von Biberist möglich gemacht werde. Weil die Auswirkungen einer solchen Massnahme für das Zentrum von Biberist eher negative Folgen hätte, wurde bisher darauf verzichtet, die Idee umzusetzen. Die Gründe dafür seien im Raumentwicklungskonzept Wasseramt (REK) nachzulesen. Wolle man das Projekt wieder aufnehmen, dann müsste man es im nächsten Agglomerationsprojekt eingeben. Hug machte beliebt, das Thema in der Klausurtagung zur Erarbeitung der Legislaturziele zu besprechen.

Weiter hat der Gemeinderat einem Antrag der Musikschulleiterin entsprochen, und so wird ab dem nächsten Schuljahr der Kontrabass als neues Instrument ins Angebot aufgenommen. Die Demission von Tobias Weiss (SP) als Gemeinderat und als Verwaltungsrat der Kebag AG wurde genehmigt. Im Gemeinderat rückt Marc Rubatell nach. Für die Kebag wurden Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann (SP) und Vize-Gemeindepräsidentin Manuela Misteli (FDP) nominiert. Hug wurde mit 6:5 Stimmen gewählt. (rm)