Die Deitinger sind bekannt dafür, dass sie festen können. So wundert es nicht, dass am grossen Dorffest viele lange sitzen blieben und das laue Sommerwetter bis weit nach Mitternacht genossen. Dabei wurde viel gelacht und an den Jahrgängertreffen, die in das Dorffest integriert waren, wurden viele alte Geschichten erzählt. «Geschichten»: Unter diesem Motto stand auch der offizielle Festakt am Samstagnachmittag, der von Dani Fohrler moderiert wurde. Fohrler ist selbst ein Deitinger und im «Usego-Lädeli» aufgewachsen. Er kennt deshalb auch die Übernamen, die man den Deitingern gegeben hat. «Da viele den gleichen Nachnamen haben, brauchte man diese Übernamen, um die Familie auseinanderzuhalten.»

So bat Fohrler als Erstes gleich «den Spöner», Anton Kofmel auf die Bühne. Dessen Vater war Schreiner, dabei fliegen die Späne und daraus ergab sich der Name. Kofmel hat sich intensiv mit der Deitinger Geschichte der letzten 50 Jahre beschäftigt und diese in einer Festschrift niedergeschrieben. Dabei kommt auch der Deitinger Ehrenbürger Willi Ritschard vor, der seine 26 ersten Lebensjahre in Deitingen verbrachte und erst später nach Luterbach zog, wo er seine politische Karriere begann, die ihn bis in den Bundesrat führte.

Landammann Roland Fürst überbrachte die Grüsse der Regierung. «Als Gunzger liegt mir Deitingen nahe», erklärte er. Beide Gemeinden seien geschädigt durch die Autobahn. In beiden Gemeinden liege ein Autobahnkreuz in der Nähe und es gebe auch in beiden Orten Autobahnraststätten. «Trotzdem haben beide Ortschaften einen ländlichen Charakter und eine hohe Wohnqualität.»

Thematisiert wurde am Festakt auch das Verhältnis zwischen Einwohner- und Bürgergemeinde. Mit der Kiesgrube hat die Bürgergemeinde nämlich eine gute Einnahmequelle und hat so beispielsweise die Infrastruktur des Dorffestes gesponsert. «Auch sonst helfen wir immer wieder gerne», erklärte Bürgergemeindepräsident Martin Kofmel. Und Gemeindepräsident Bruno Eberhard meinte: «Die Deitinger haben einen guten Zusammenhalt. Nur dank unserer 34 Vereine konnten wir dieses Fest überhaupt durchführen.

Neben den Geschichten, Gesprächen und Reden war auch Unterhaltung angesagt. Slampoet Valerio Moser, dessen Grosseltern aus Deitingen sind, interpretierte sein Verhältnis zum Fussballclub Deitingen und erinnerte sich an Familienfeste im Dorf.