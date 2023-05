«Sowas geht einem an die Seele»: Nachbarn der toten Person sind nach Brand in Derendingen betroffen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Derendingen starb am Mittwochabend ein Mann. Nun ist klar: Beim Mann handelt es sich um einen 76-jährigen Bewohner, den man im Haus gut kannte. Die Nachbarn zeigen sich am Tag danach betroffen.