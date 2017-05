Eröffnungsfeier mit prominenten Gästen

Beat Stähli, Präsident Verein slowUp Solothurn-Buechibärg, hatte am Morgen an der Eröffnungsfeier im in Solothurn zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft willkommen geheissen. Darunter die neu gewählte Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss, die Buchegger Gemeindepräsidentin Verena Meyer-Burkhard, den Solothurner Stadtschreiber Hans-Jörg Boll, den Präsidenten der Regionalplanungsgruppe repla espaceSolothurn Roger Siegenthaler sowie den Direktor von Region Solothurn Tourismus, Jürgen Hofer.

Hofer bezeichnete den slowUp als «einmalige Chance, die Region Solothurn mit ihren landschaftlichen Schönheiten» schweizweit bekannt zu machen. Und die neue Regierungsrätin Brigit Wyss gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass mit dem slowUp die «Sensibilisierung für das Velo» und damit für den umweltfreundlichen Langsamverkehr erhöht werden könne.