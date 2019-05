Mit dem Flugzeug dauert es gute zwei Stunden, mit dem Auto 28 Stunden und zu Fuss vier Monate. Christian Zimmermann musste sein neues Abenteuer gut planen und hat monatelang recherchiert. Rund 2'500 Kilometer müsste er auf direktem Weg nach Moskau zurücklegen. Mit all den Umwegen und unerwarteten Situationen rechnet er mit bis zu 3'400 Kilometer. Wie auch schon in Australien will er in vier Monaten sein Ziel erreicht haben.