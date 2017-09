An der Fassade des Passionsspielhaus in Selzach zieht die Segelschiff-Plane die Blicke auf sich. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich der Schiffsrumpf als umgekehrten Totenschädel und kündet von Richard Wagners «Der Fliegende Holländer». Jener Oper, in deren Zentrum ein Geisterschiff steht und mit der die Sommeroper Selzach 2018 das 30-Jahr-Jubiläum feiern wird. Grund für das Produktionsteam, auf das Kommende anzustossen und an der 25. Generalversammlung der Freunde Sommeroper Selzach über das Werk und die Selzacher-Adaption zu informieren. Der Gönnerverein beschloss, die Holländer-Produktion mit 30'000 Franken zu unterstützen, und wählte mit Erwin Egli einen neuen Präsidenten.

Ehrenmitglied Anna Messerli

Interimspräsidentin Anna Messerli zeigt sich erleichtert, nach fünf Jahren «klare Verhältnisse» zu schaffen und als Vize-Präsidentin wieder in der Charge zu wirken, die sie seit der Vereinsgründung inne hat. Viktor Stüdeli erwähnte die Treue zur Sommeroper und den ihr 2017 zugesprochenen Kulturpreis von Grenchen. Der Laudator lobte: «Nach dem überraschenden Tod von Christian Allemann sprang Anna Messerli beherzt ein und hielt das Vereinsschiff auf Kurs.» Dessen Besatzung folgte dem Antrag des Kapitäns und kürte Messerli zum Ehrenmitglied.