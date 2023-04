2022 Raiffeisenbank Untere Emme feiert erfolgreiches Geschäftsjahr Die Raiffeisenbank Untere Emme hat ihre Mitglieder zu einer Orientierungsversammlung eingeladen und für das Berichtsjahr 2022 positive Zahlen präsentiert. Im April gibt es eine Urabstimmung zur Genehmigung.

Bankleitung und Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Untere Emme. Bild: zvg

Rund 800 Personen versammelten sich in der Biberena in Biberist, um der Orientierungsversammlung der Raiffeisenbank Untere Emme beizuwohnen, wie die Bank in einer Medienmitteilung schreibt. Verwaltungsratspräsident Felix Schibli zeigte sich laut Mitteilung erfreut über das grosse Interesse am Anlass, der in dieser Form zum ersten Mal stattfand.

Nach seinen Begrüssungsworten betonte er mit Stolz die solide Entwicklung der Bank, die sich im guten Gesamtresultat widerspiegle. Schibli sagt: «Die Priorisierung von Sicherheit und Vertrauen über ungebremstes Wachstum und kurzfristige Rentabilität hat sich ausgezahlt.» Für die Genossenschafterinnen und Genossenschafter bedeute das unter anderem: Ihre Anteilscheine werden ab diesem Jahr höher verzinst.

Bank baut kulturelle und soziale Angebote weiter aus

Weiter profitiere die ganze Region vom Wachstum der Bank: So baue die Raiffeisenbank Untere Emme ihr Angebot im kulturellen und sozialen Bereich weiter aus. «In unserem Wirtschaften verfolgen wir einen radikal lokalen Denkansatz: Denn heimische Produkte, lokales Gewerbe und eine lebendige Kulturlandschaft haben einen hohen Stellenwert für die Lebensqualität in unserem Geschäftsgebiet», sagt Schibli.

Daniel Mayr, Stellvertretender Vorsitzender der Bankleitung, erläuterte in seinem Bericht die wichtigsten Zahlen des Vorjahres. Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt durch ein beachtliches Wachstum bei den Kundengeldern. Diese nahmen um 18,4 (+2,2 Prozent) auf 852,4 Millionen Franken zu. Das Hypothekarvolumen wuchs ebenfalls und lag per Jahresende bei 702,2 Millionen Franken (+4,1 Millionen Franken). Dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent. Der Jahresgewinn wird mit 1,249 Millionen Franken ausgewiesen: eine Steigerung von stolzen 27,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch für die Zukunft zeigt sich die Bankleitung laut Medienmitteilung optimistisch. Mayr sagt: «Das Potenzial für weiteres Wachstum im Marktgebiet ist nach wie vor gegeben.»

Verwaltungsrat wird erneuert

In der Zusammensetzung des Verwaltungsrates gibt es zwei Wechsel. Als Behördenmitglieder werden Isabel Oesch und Beat Kiener verabschiedet. Schibli dankte ihnen für die langjährige, hervorragende Arbeit im Dienst der Raiffeisenbank Untere Emme. Als Ersatz schlägt der Verwaltungsrat Rémy Lüthy aus Biberist und Michael Preiss aus Lohn-Ammannsegg vor. Ihre Wahl erfolgt mit der Urabstimmung im April dieses Jahres. (mgt)