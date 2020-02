20 Jahre Note-Tschauper: Der Fasnachtsnachwuchs wird erwachsen

Neben den Auftritten an der Biberister Fasnacht sind die Note-Tschauper dieses Jahr auch an diversen anderen Orten zu hören. Am Umzug in Koppigen beispielsweise und seit zwei Jahren auch am Umzug in Arch. Wegen des Jubiläumsjahres wird die Gruppe dieses Jahr zudem im März auch nach Murten fahren. Dazu kommen die Auftritte in den Altersheimen in Biberist und Zuchwil und am Kindermaskenball in Obergerlafingen. Bei so vielen Auftritten und Reisen sind die drei Hauptverantwortlichen froh, dass sie oft von Werner Jäggi, auch er ein altgedienter Ehren-Obernarr, unterstützt werden und er die Gruppe zusätzlich begleitet.

Am Aschermittwoch werden die Note-Tschauper offiziell gewürdigt und beschenkt