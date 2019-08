Zum dritten Mal organisierte das Pullingteam Etziken ein Tractor Pulling. An drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, wurden am Wochenende tonnenschwere Gewichte von rauchenden und fauchenden Traktoren so weit als möglich über die Erde geschleift.

Laut den Organisatoren standen 188 Traktoren im Einsatz und gemäss einer Schätzung von Sonntagabend waren total rund 4500 Zuschauer gekommen.