«Einen Butternut-Kürbis in Würfel schneiden, in der Pfanne wie Geschnetzeltes anbraten, würzen. Und schon hat man eine herrliche Beilage.» Man könne den Kürbis auch zusammen mit Fleisch anbraten und Gemüse und Fleisch zusammen fertig kochen. Rosmarie und Urs Weyeneth ziehen und verkaufen seit 25 Jahren Kürbisse. Und sie experimentieren immer wieder mit neuen Sorten und probieren Rezepte aus. «Während der Kürbissaison haben wir aber meist sehr viel mit dem Verkauf auf dem Hof zu tun, sodass wir dann für uns selbst keine komplizierten Gerichte kochen», meint Rosmarie Weyeneth lachend.

Immer etwas Neues

Mit dem Kürbisanbau alleine verdient ein Landwirt aber noch kein Geld. «Zuerst haben wir die Kürbisse auf dem Markt in Solothurn verkauft. Dann begannen wir damit, einen Kürbis-Tag hier bei uns auf dem Hof zu organisieren.» Weil gleichzeitig auch andere Landwirte begannen, Kürbisse anzupflanzen, haben sich Weyeneths etwas Neues einfallen lassen. «Damals war es Mode, ein Maislabyrinth anzupflanzen. Wir haben uns deshalb gedacht wieso nicht ein Kürbislabyrinth?». Das Labyrinth gibt es immer noch und der Irrweg wird nicht nur von verschiedensten Sorten Kürbissen, sondern auch von Mais, Sonnenblumen und Prunkwinden geziert. Das Labyrinth hat eine Länge von 600 Metern. Irgendwann hat man den Weg ins Zentrum und wieder nach draussen gefunden. «Dann haben die Besucher vielleicht noch einen Kürbis gekauft und sind wieder gegangen», so Urs Weyeneth.

Da habe er die Attraktivitäten mit einem Gras- und einem Steinlabyrinth erweitert. Später kam das Beizli in der Kürbispyramide dazu. Vor zehn Jahren pflanzte Weyeneth zusätzlich einen Heckenirrgarten mit einheimischen Wildsträuchern. «Der ist das ganze Jahr wunderbar anzusehen. Hier haben wir allerlei Vögel, Eidechsen und weitere Kleintiere.» In der Zwischenzeit können Kinder sich auch auf Schatzjagd begeben. In der Mitte jedes Irrgartens ist eine Zahl versteckt. Deren Code öffnet am Schluss eine Schatztruhe, die im Keller des Bauernhauses versteckt ist.

Kugelbahn durch Rinderstall

Weil Urs Weyeneth immer wieder neue Ideen hat, gibt es seit zwei Jahren eine 200 Meter lange Kugelbahn, die nicht nur die Kleinen, sondern auch die Grossen begeistert. Die Bahn führt mitten durch den Rinderstall. Die Kugel für die Bahn hat einen Durchmesser von 13 Zentimetern und wurde speziell angefertigt.