11,5 Meter hoch mit einer Lichtstatue: So soll die Zuchwiler Moschee aussehen

Wenn in einem Dorf eine Moschee gebaut werden soll, dann bewegt das die Gemüter. Das ist auch in Zuchwil nicht anders, wo am Montag rund 80 Personen im Lindensaal zur Informationsveranstaltung über die öffentliche Mitwirkung am Gestaltungsplan erschienen.

Der religiöse Verein Ahmadiyya Muslim Gemeinde Schweiz hat vor, an der Schulhausstrasse in Zuchwil eine Moschee zu bauen. Von den SBB konnte der Verein ein Grundstück mit einer Fläche von 893 Quadratmeter kaufen, auf dem eine Moschee mit einer Nutzfläche von 573 Quadratmetern geplant ist. Dieses liegt ganz am Ende der Schulhausstrasse, wo die Velounterführung unter der Bahnlinie und der Luzernstrasse beginnt, welche auch die nördliche und östliche Abgrenzung darstellen. Südlich und westlich der geplanten Moschee sind Häuser mit Gärten – und vor allem die Bewohner dieser Häuser brachten im Lindensaal ihre Sorgen um ihre Lebensqualität vor.

Mehr Parkplätze geplant als vorgeschrieben

Das Gebäude soll mit einem grossen Untergeschoss versehen sein. Die beiden Gebetsräume werden die beiden oberen Stockwerke bilden und auch eine grosse Terrasse ist vorgesehen. Zuoberst auf das rund 9 Meter hohe Gebäude kommt noch eine 2,5 Meter hohe Kuppel. Das Ganze wird also leicht höher als die Brücke der Luzernstrasse, erklärte Architekt Benno Probst, als er den Gestaltungsplan vorstellte.