Der Verein der Kaninchen - und Geflügelzüchter Mittelleberberg feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Als passenden Rahmen für die Feier stellten die Züchter ihre Tiere am Wochenende in der alten Turnhalle Langendorf aus. Die Lokalschau findet alle zwei Jahre statt und wurde am Samstagabend mit einem Festprogramm abgerundet. Vereinspräsidentin Katharina Kummer erörterte anlässlich der Ausstellung zusammen mit ihrem Mann Peter Kummer den heutigen Stellenwert der Kaninchenzucht. Heute würden Kaninchen nicht mehr in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen gezüchtet. Das sei früher anders gewesen. In der Geschichte wie Gegenwart sei jedoch die Freude am Züchten und den Tieren immer eine der wichtigsten Voraussetzungen gewesen.