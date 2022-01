Kommentar Überrumpelte Gemeinden in der Pandemie: Das sollte nicht mehr passieren Die Krise wird an der Front bekämpft, soll heissen: in den Gemeinden. Doch das geht in Solothurn auch nach fünf Coronawellen gerne vergessen. Sven Altermatt Hören Drucken Teilen

Seit dieser Woche müssen im Kanton Solothurn auch Erst- und Zweitklässler Masken tragen. Donato Caspari

Die grossen und kleinen Zumutungen der Pandemie prägen auch das neue Jahr. Und noch immer wird manchen mehr abverlangt als sein müsste. Eine unschöne Rolle spielen dabei jene Institutionen, von denen man eigentlich Verlässlichkeit erwartet – nämlich die Regierung und die Verwaltung des Kantons. Sie patzen just da, wo sie es in der Hand hätten, einen letzten Rest Sicherheit zu bieten.

Das zeigt die jüngste Episode abermals: Mit einem Vorlauf von nicht mal zwei Arbeitstagen gaben die Kantonsbehörden bekannt, dass die Massnahmen an den Schulen verschärft werden. Den Verantwortlichen vor Ort blieb kaum Zeit, alles in die Wege zu leiten. Die Solothurner Bildungsbeamten hielten es offenbar nicht für nötig, die Schulen und die Gemeinden als deren Träger beizeiten zu involvieren.

Nun also gilt seit gestern die Maskenpflicht schon ab der 1. Klasse, ebenso sind repetitive Tests obligatorisch. Die Überrumpelung ist umso unverständlicher, weil entsprechende Verschärfungen seit Wochen in der Luft lagen; andere Kantone lassen grüssen.

Leidtragende sind in diesem Fall auch die Stellen, die umsetzen müssen, was aus Bern oder Solothurn kommt. Die Pandemie wird an der Front bekämpft, soll heissen: in den Gemeinden. Trotzdem werden diese nach wie vor zu zaghaft einbezogen. Ausgerechnet. Denn an den politischen Schalthebeln sitzen hier ehrenamtlich tätige Leute, auf deren Schultern all die Mehrarbeit lastet. Das geht auch nach fünf Coronawellen gerne vergessen.