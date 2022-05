Kommentar Nein zur Asyl-Initiative der Solothurner SVP: Eine Niederlage im Kerngeschäft Keine Kürzungen für Flüchtlinge: Die Solothurner SVP kann für ihre Initiative zwar über die eigene Wählerbasis hinaus mobilisieren. Doch die Niederlage sollte ihr trotzdem zu denken geben. Sven Altermatt Drucken Teilen

Die SVP wollte die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene kürzen. Eine Mehrheit des Solothurner Stimmvolks macht da nicht mit. Keystone (Symbolbild)

Am Ende war das Resultat weniger deutlich als erwartet, ja sogar einigermassen knapp. Und trotzdem: Die SVP hat in einem ihrer Kerngeschäfte, der Ausländerpolitik, eine Niederlage kassiert. 55 Prozent der Stimmberechtigten waren gegen die Initiative, mit der die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene gekürzt werden sollte. Immerhin gelang es der SVP, weit über die eigene Wählerbasis hinaus zu mobilisieren. Dennoch kann sie nicht an frühere Erfolge bei Asylabstimmungen anknüpfen.

Ohne Zweifel, wegen des Ukraine-Kriegs änderten sich die Vorzeichen nur schon atmosphärisch. Das Schlagwort «Scheinflüchtlinge», mit dem die SVP in anderen Kantonen noch reüssieren konnte, wirkte dieser Tage deplatzierter denn je.

Doch wer das Volks-Nein bloss vor diesem Hintergrund sieht, macht es sich zu einfach. Bereits vor Kriegsausbruch schaffte es die SVP nicht richtig, eine Debatte loszutreten. Da konnte sie noch so oft betonen, man wolle namentlich die vorläufig Aufgenommenen zur Rückkehr ins Herkunftsland motivieren.

Integrieren statt Leistungen kürzen

Das geschlossene Nein-Lager legte nüchtern dar, warum Leistungskürzungen keine brauchbare Lösung wären. Denn solche würden kein bisschen am Umstand ändern, dass die Ausreise der Abgewiesenen in ihr Herkunftsland für unbestimmte Zeit nicht möglich, nicht zumutbar oder nicht zulässig ist.

Zugleich zeigten die Gegner schlüssig auf, dass es klüger ist, Geld in Integrationsmassnahmen zu stecken. Kurzum: Der SVP ging diesmal der Sinn fürs Machbare ab.