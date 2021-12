Solothurn Das Berntor steht bald kopf – eine Kunstintervention im Kreuzackerpark macht es möglich Das Berntor im Kreuzackerpark erhält zwei Klone aus Beton. Das Projekt mit dem Namen «Berntor3» wird vom Künstlerduo Haus am Gern realisiert. Das Projekt steht im Zusammenhang mit den Bauarbeiten im Gebiet Rosengarten, BBZ und Kreuzackerpark.

Eine Visualisierung des Projektes: Eines der beiden Tore wird auf dem Kopf stehen. Zvg

Das Alte Berntor im Kreuzackerpark erhält zwei Klone aus Beton. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervorgeht, soll das originale Berntor im Massstab 1:1 kopiert werden und die in Beton reproduzierten «Berntore» im Park platziert werden. Die Kunstintervention, die «Berntor3» heisst, wurde vom Künstlerkollektiv Haus am Gern, bestehend aus Barbara Meyer Cesta (*1959 in Aarau) und Rudolf Steiner (*1964 in Niederbipp), entwickelt.

«Kunst zum Spielen und Ausruhen»

Gemäss Mitteilung schlägt das Künstlerduo die Platzierung eines liegenden Tores vor sowie eines, das auf dem Kopf steht. Die drei Tore sind nicht direkt miteinander verbunden, eines ist jedoch vom jeweils nächsten aus sichtbar. Original und Kopien würden sich jedoch klar voneinander unterscheiden. Die Kopien würden im Betongussverfahren hergestellt und verfügten über eine klarere Geometrie als das Original, heisst es weiter.

Visualisierung des liegenden Tores. Zvg

Laut Jury sei das Projekt «eine klare, spannungsvolle, hintersinnig-humorvolle Setzung, welche Gegenwart und Geschichte augen- und sinnfällig zu verbinden vermag». Die Jury schätze zudem, dass die eindeutig skulpturale Arbeit «begangen» werden könne: Kinder könnten darauf und darum herumspielen, Erwachsene sich daraufsetzen.

Die Wiederholung der bestehenden Form verbinde die bestehenden Gebäude aus verschiedenen Zeiten und bringe ein in der Kunst und Gesellschaft viel diskutiertes Thema zum Vorschein: die Frage nach Original und Kopie. Insgesamt würden die drei Berntore zusammen mit den verschiedenen Gebäuden auf diese Weise ein stimmiges Ensemble bilden.

Blick auf das Alte Berntor im Kreuzackerpark. Marius Fellinger

Kreuzackerpark soll attraktiver werden

«Der Kreuzackerpark Solothurn ist ein sehr beliebter und viel frequentierter Verkehrs- und Aufenthaltsraum», schreibt der Kanton. Zusammen mit der Stadt Solothurn möchte er «diesen städtebaulich wichtigen Park» mit seinem alten Baumbestand und dem sogenannten Alten Berntor aufwerten. Die Bauarbeiten rund um den BBZ-Campus, den Rosengarten und den Kreuzackerpark bildeten die ideale Gelegenheit dazu, heisst es in der Mitteilung. (szr)