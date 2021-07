Kestenholz Kollision auf der Überholspur – Fahrerin mit Helikopter ins Spital geflogen Auf der A1 bei Kestenholz kollidierten Freitagnacht nach versuchtem Überholen drei Autos. Eine Beteiligte musste verletzt ins Spital geflogen werden.

Eine Autofahrerin wollte einen Lieferwagen überholen, stiess dabei mit einem anderen Auto auf der Überholspur zusammen. Kapo Solothurn

Der Unfall passierte in der Nacht von Freitag auf Samstag. Eine Autofahrerin wollte einen vor ihr fahrenden Lieferwagen mit Anhänger überholen und streifte dabei ein Auto, das bereits auf der Überholspur unterwegs war, so berichtet die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmittag.

Danach prallte die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in den Lieferwagen. Beide kamen von der Strasse ab, durchbrachen den Wildschutzzaun und kamen schliesslich im angrenzenden Wiesland und Maisfeld zum Stehen.

Das dritte Auto konnte, obwohl erheblich beschädigt, auf der Normalspur anhalten. Die Autofahrerin, welche den Lieferwagen überholen wollte, wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch die Ambulanz am Unfallort mit dem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance AG in ein Spital geflogen.

Nebst mehreren Polizeipatrouillen, einer Ambulanz, einem Rettungshelikopter und einem Abschleppunternehmen standen auch Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) zwecks Instandstellung des Wildschutzzauns im Einsatz.

