Herr A: Hast Du schon entschieden, wen Du wählst?

Herr B.: Sind schon wieder Wahlen?

Herr A.: Denk schon!

Herr B.: Ja, stimmt! Der Wurmstich.

Herr A.: Genau! Und diese Greta.

Herr B.: Soll sie doch bleiben, wo sie ist! Sag, wo ist sie gerade?

Herr A.: Glaub in Washington. Sie hat irgendeinen Preis bekommen.

Herr B.: Dieser Trostpreis!

Herr A.: Haben wir auch so einen?

Herr B.: Einen ganzen Anhänger voll!

Herr A.: Und, wen wählst Du jetzt?

Herr B.: Komm ganz darauf an, wie der Herbst wird.

Herr A.: Wie meinst Du das?

Herr B.: Wenn das Wetter schön und warm bleibt, gibt es eine Klimawahl.

Herr A.: Und wenn nicht?

Herr B.: Dann ist die Rezession das grosse Thema.

Herr A.: Stimmt! Irgendwie eine Wahl zwischen Not und Elend.

Herr B.: Also keine Veränderung – das haben wir heute schon in Bern!

Herr A.: Du, der auf dem Wahlplakat da vorn gleicht Dir. . .!

Herr B.: . . . stimmt. Quotenmann und Listenfüller. Klimawandel und Rezession können mir gestohlen bleiben. Und die Wahlen auch. Wetten, dass ich zu den Gewinnern gehören werde?

