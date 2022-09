Zwillingsinitiativen Unterschriften gesammelt: Solothurner werden über Moratorium für Steuerabzüge und Katasterwerte abstimmen «Hände weg vom Katasterwert» und «Hände weg von den Abzügen» heissen zwei neue Initiativen des «Jetz si mir draa»-Komitees. Sie wollen sicherstellen, dass es zu keinen Steuererhöhungen kommt.

Lanciert worden waren sie eigentlich im Hinblick auf die Steuerabstimmung vom vergangenen Mai. Das «Jetz si mir draa»-Komitee wollte mit seinen Zwillingsinitiativen Druck machen, dass Regierung und Parlament die Begrenzung des Pendlerabzugs aus dem Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative streichen und die geplante Revision der Katasterschätzung fallen lassen.

Die Begrenzung des Pendlerabzugs tritt nun mit der Annahme des Gegenvorschlags nächstes Jahr in Kraft und an der Revision der Katasterschätzung will der Regierungsrat trotz einigermassen verheerendem Vernehmlassungsergebnis festhalten. Die Unterschriften kamen mit Verspätung zusammen, eingereicht werden nun trotzdem beide Zwillingsinitiativen, die ein Moratorium für die Anpassung sämtlicher Abzüge und für die Katasterschätzung bis 2032 verlangen.

«Es müssen alle Abzüge geschützt werden»

Die eine nach dem Motto «Wehret den Anfängen». Denn wenn es mit der Ausgabenentwicklung beim Staat so weiter gehe, sei keineswegs ausgeschlossen, dass man beim Kanton eine weitere Senkung des Pendlerabzugs oder weiterer Steuerabzüge ins Auge fasst, so Urban Fink vom «Jetz si mir draa»-Komitee.

Da sei es «jetzt wo die Lebenshaltungskosten explodieren, umso wichtiger, die Steuerabzüge zu sichern», ergänzt SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann. Mit im Komitee sitzt auch der Langendörfer Druckerei-Unternehmer Christian Herzog Er sagt:

«Die Werktätigen dürfen nicht noch mehr bestraft werden, es müssen alle Abzüge geschützt werden.»

Was die Revision der Katasterschätzung betrifft, schreibt es Rémy Wyssmann nicht zuletzt dem «Damoklesschwert der Zwillingsinitiative» zu, dass die Regierung hier nun auf die Bremse stehe und den vorliegenden Entwurf noch einmal überarbeiten will.

Viele Hauseigentümer mit schmalem Budget

Allerdings sind für ihn die Verlautbarungen dazu eher nebulös. Eine Kompensation der höheren Vermögenssteuern für Hauseigentümer über eine Senkung des Staatssteuerfusses sei zwar offenbar gestorben, wie eine gerechte Rückerstattung aber dann aussehen soll und ob sie überhaupt möglich ist, sei unklar. Ein höherer Freibetrag auf der Vermögenssteuer, wie er im Raum steht, sei jedenfalls keine Lösung, denn er bringe dem Normalbürger gar nichts.

Und viele Hauseigentümer im Kanton Solothurn seien eben nicht besonders vermögend, sondern «Normalbürger» mit schmalem Budget. Das Fazit liegt für das «Jetz si mir draa»-Komitee natürlich auf der Hand: Ja zu seiner Initiative «Hände weg vom Katasterwert».

Theoretisch blieben zwei Jahre Zeit

Wie es mit der Revision der Katasterschätzung weitergehen soll, ist nach den inhaltlich wenig verbindlichen Verlautbarungen der Regierung von letzter Woche in der Tat nicht ganz klar. Der ursprüngliche Zeitplan sieht aber vor, dass die überarbeitete Fassung noch dieses Jahr dem Parlament vorgelegt werden können sollte und eine allfällige Volksabstimmung dann im Juni 2023 stattfinden würde.

Um die Moratoriums-Initiativen der Abstimmung zu unterbreiten, haben Regierung und Parlament aber theoretisch zwei Jahre Zeit. Es wäre also machbar, die Initianten auszubremsen.

Er hoffe doch schwer, dass man nicht noch einmal den gleichen Fehler macht und die Katastervorlage in einem halben Tag durch das Parlament pauken will, sagt Wyssmann dazu. Finanzdirektor Peter Hodel hat bereits angedeutet, dass er das auch nicht unbedingt für opportun halten würde. Eine gemeinsame Behandlung von Initiative und Regierungsvorlage sei sicher zu prüfen.