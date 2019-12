Zwei Solothurner Projekte von «Hochparterre» ausgezeichnet

Seit 1993 prämiert Hochparterre jährlich die besten Bauten und Objekte in Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. Am Dienstag wurden «Die Besten 2019» im Museum für Gestaltung in Zürich präsentiert.

In den Kategorien Architektur und Landschaftsarchitektur sind Solothurner Projekte zu finden. In der Architektur wird das Wohnatelierhaus Altes Weinlager in Nuglar mit Gold prämiert. In der Kategorie Landschaftsarchitektur wird der Uferpark Attisholz in Luterbach mit Silber ausgezeichnet.