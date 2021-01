Zwei leere CVP-Sitze wecken Begierden: Diese 7 Solothurner kandidieren für den Regierungsrat

Nein, diese Ausgangslage wünscht sich keine Präsidentin einer Partei, die auch national einem heftigen Gegenwind ausgesetzt ist: Dass nämlich gleich ihre beiden bisherigen Regierungsräte auf eine Wiederwahl verzichten und eine Doppelvakanz hinterlassen. Sandra Kolly und ihre CVP sehen sich genau mit dieser Herausforderung konfrontiert: Nicht nur Finanzdirektor Roland Heim (Solothurn), von dem man den Verzicht wegen Erreichens des Rentenalters erwartet hatte, gab letzten Sommer seinen Verzicht bekannt, sondern auch der erst 60-jährige Bau- und Justizdirektor Roland Fürst (Gunzgen). Letzterer macht gesundheitliche Gründe für seine Amtsmüdigkeit bereits nach acht Jahren geltend.

Dass Parteipräsidentin und Kantonsrätin Sandra Kolly (Neuendorf) in dieser Situation persönlich als Kandidatin in den Ring steigen muss, versteht sich von selbst. Mit der gut vernetzten und konsensfähigen 50-Jährigen wurde in der parteiinternen Ausmarchung der Lostorfer Gemeindepräsident Thomas A. Müller knapp zum zweiten CVP-Kandidaten bestimmt. Der 56-jährige promovierte Jurist rühmt sich selbst seiner guten Beziehungen zu Parteien rechts der Mitte.